Навіть російські журналісти ловлять Путіна на брехні

Двома днями раніше під час розмови з журналістами президент Російської Федерації Володимир Путін наголосив, що західні держави «підраховують мільярдні збитки» від російських «контрсанкцій». Працівники російського видання «Медуза» вирішили перевірити ці слова, - про це інформує replyua.net.
Так, Путін заявив, що продукти харчування були обрані мішенню для так званих контрсанкцій не випадково – мовляв, це найбільш вразлива сфера європейського експорту. Відтак, товаровиробникам в ЄС було завдано мільярдних збитків російськими «зустрічними заходами».
Журналісти вирішили перевірити ці висловлювання російського президента. Так, за інформацією Російської академії народного господарства, втрати західних держав від російського продуктового ембарго становлять більше дванадцяти мільярдів доларів, проте цілком вписуються в загальну тенденцію. Справа в тому, що європейські держави в принципі стали менше заробляти на експорті – на це вплинуло падіння цін на їх продукцію. Наприклад, у Франції доходи від експорту скоротились на шістнадцять відсотків, проте з них на російський ринок припало близько одного відсотка. Аналогічна ситуація спостерігається і в Німеччині. У деяких державах падіння було вражаючим – наприклад, у Литві експорт продуктів харчування скоротився на двадцять відсотків, і майже всі вони припадають на Росію. Тим не менш, майже всі європейські держави змогли переорієнтуватись і знайти нові ринки збуту.
Французькі експерти з Centre dʼEtudes Prospectives et dʼInformations Internationales порахували, що втрати західних держав від експорту до РФ склали близько шістдесяти мільярдів доларів. Проте, частка «санкційних продуктів» у них – лише сімнадцять відсотків. Вищенаведене дозволило дійти кількох висновків, які суперечать тезам Путіна. Так, сума збитків від санкцій дійсно сягає мільярдів, але так звані контрсанкції менше всього зашкодили державам-ініціаторам санкційного тиску на РФ. Більшість держав зуміли переорієнтуватись на інші ринки і замістити свої збитки від заборони експорту в Росію. До того ж, продуктове ембарго завдало менше однієї п’ятої втрат іноземних товаровиробників, основна їх маса припала на фінансові санкції і заборону експорту технологій, встановлені ЄС.
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