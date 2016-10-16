Патріарх Кирило поїде в «бездуховну» Великобританію

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Очільник Російської православної церкви Московського патріархату Кирило сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, розпочав свій перший офіційний візит до Великобританії, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Росбалт».Як зазначають оглядачі, Патріарх Кирило вирушив до Лондона незважаючи на серйозну дипломатичну напруженість між державами. Візит розраховано на чотири дні і приурочено до трьохсотріччя існування РПЦ на Британських островах. Імовірно, Кирило зустрінеться з Королевою Єлизаветою та архієпископом Кентерберійським Джастіном Уелбі. Планується, що в ході цих зустрічей буде обговорено, в тому числі, і ситуацію в Сирії.Нагадаємо, нещодавно очільник зовнішньополітичного відомства Великобританії Борис Джонсон закликав громадських активістів у всьому світі розпочати акції протесту перед російськими посольствами, аби продемонструвати своє ставлення до поведінки Кремля у сирійському конфлікті. Крім того, британські політики активно «просувають» на міжнародній арені питання притягнення Російської Федерації до відповідальності за вчинені її армією військові злочини як через застосування нового пакету санкцій, так і через створення Міжнародного трибуналу.