У Росії прокоментували насторожене ставлення Великобританії до її кораблів

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Представники Російської Федерації прокоментували плани збройних сил Великої Британії супроводжувати прохід російських військових кораблів поблизу берегів Шотландії, - про це replyua.net інформує, посилаючись на видання «Лента.ру».Так, заступник голови комітету Ради Федерації з питань оборони і безпеки Франц Клінцевич сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, висловив позицію російських політиків з приводу такого супроводження. За його словами, російські кораблі «проходять передислокацію в штатному режимі, без порушення жодних писаних чи неписаних правил». Далі сенатор в черговий раз пожалкував, що британські збройні сили «пішли на поводу в Сполучених штатів» і «бачать російські загрози там, до їх немає». Крім того, Клінцевич пригрозив що такий інцидент «не піде на користь двостороннім відносинам між державами».Тим не менш, після цих емоційних коментарів російський політик наголосив, що російській стороні «байдуже» і якщо британські вояки так хочуть, то «нехай слідкують». Нагадаємо, Великобританія привела свої збройні сили у стан підвищеної бойової готовності у зв’язку із запланованим проходженням поблизу берегів Шотландії російських військових кораблів «Адмірал Кузнецов», «Петро Великий» та кораблів супроводження.