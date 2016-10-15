Росіяни пояснили «Іскандери» в Калінінграді страхом перед американськими системами ПРО

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Нещодавнє перебазування до російського ексклаву - Калінінградської області – оперативно-тактичних ракетних комплексів «Іскандер» викликало широкий резонанс в Європі. Сьогодні, п’ятнадцятого жовтня 2016 року, росіяни нарешті спромоглися пояснити, якими причинами викликана така передислокація, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс «Каспаров.ру».Так, очільник комітету нелегітимної Державної Думи Російської Федерації Володимир Шаманов пояснив, що «Іскандери» мають захищати Калінінградську область від «можливої загрози від появи в Європі американської системи протиповітряної оборони». Російський політик стверджує, що ракети будуть спрямовані «проти тих об’єктів, які порушують баланс, рівновагу, надані зараз чи будуть надані у майбутньому американцями своїм союзникам в рамках так званої протиракетної оборони».Нагадаємо, кількома днями раніше Російська Федерація розмістила в Калінінградській області ракети «Іскандер», що ставить під загрозу ураження низку європейських міст, у тому числі – Варшаву і Берлін. Представники оборонних відомств європейських держав уже засудили такий крок, наголосивши, що він підвищує військову напруженість в регіоні.