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В России поставили памятник известному садисту, параноику и мучителю народа

В России поставили памятник известному садисту, параноику и мучителю народа
Как сообщает replyua.net, российский блогер Андрей Лошак прокомментировал на своей странице в facebook открытие в Орле первого в РФ памятника Ивану Грозному, состоявшееся вчера.

Журналист сообщает, что в течение всей церемонии открытия постоянно звучали слова «Грозный», «Путин», «Россия», «Сталин», и, конечно же, «враги». Блогер отмечает, что как именно царь Иван Грозные боролся с врагами, в России прекрасно знают все и именно поэтому на памятнике российским самодержцам, открытом в Великом Новгороде в 1862 году были все российские монархи, кроме Ивана Грозного. Лошак подчеркивает, что ставить памятник такому садисту, как Иван Грозный, не додумались даже власти царской России, зато сейчас, во времена Путина, этот мучитель народа был возвеличен и увековечен.

Российских блогер называет толпу, присутствующую на официальном открытии, «красно-коричневым зверинцем». Он сообщает: «Там были байкеры, казаки, православные деятели, нодовцы, коммунисты и неоязычники. Все они стояли рядом, плечом к плечу. По уже устоявшейся традиции, при открытии памятника произнесли торжественную речь, после чего монумент освятил духовник патриарха Кирилла Илий». Лошак напоминает, что царь Иван Грозный убил своего митрополита за то, что тот его уличил в преступлениях. Блогер отмечает, что произошедшее далее на церемонии открытия, напоминает фарс: член компартии заорал: «С Богом!», после чего байкер Хирург и Проханов перекрестились.

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