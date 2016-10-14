Блогер про «Іскандери» в Калінінграді: чи було воно того варте?

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Блогер Олександр Коваленко аналізує до яких наслідків може призвести недавня скандальна передислокація Росією оперативного тактичного комплексу «Іскандер» на територію Калінінградської області, - про це replyua.net інформує з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.Так, як зазначає блогер, останні два роки Москва йшла до загострення конфронтації з Заходом «семимильними» кроками, а зараз взагалі перейшла на біг. У будь-якому новому геополітичному спорі Кремль намагався посилити свої позиції за допомогою ракетного шантажу, згадуючи то «Тополя», то «Іскандери». І поява у центрі Європи ракетного комплексу із радіусом дії в п’ятсот кілометрів теж є шантажем, проте навряд чи принесе Путіну бажані зовнішньополітичні «дивіденди». Наразі Захід активно обговорює інформацію про те, що насправді радіус дії «Іскандерів» становить сімсот кілометрів, що прямо порушує «Договір про ліквідацію ракет середньої і малої дальності» від 1987 року.А це значить, що така поведінка не скільки показує «силу» Російської Федерації, стільки «розв’язує руки» їх головному антагоністу – Сполученим штатам. І нехай прямо зараз Вашингтону немає чим відповісти Кремлю у зв’язку з тим, що він дотримувався умов договору, але найближчим часом все зміниться. Як ви думаєте, скільки часу потрібно буде Пентагону, аби, з врахуванням рівня технологій і чудового фінансування, розробити озброєння, яке за характеристиками буде переважати російські аналоги? Тож ситуація склалась як завжди: короткотермінова локальна перевага в середньостроковій та довгостроковій перспективі слугує каталізатором розробки таких же озброєнь на Заході. Кремль знову програв, але ще не зрозумів своєї поразки, - підсумовує блогер.