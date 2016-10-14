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У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»

У Лондоні підтвердили, що нові санкції проти Росії «в процесі»
Офіційний представник посольства Великобританії в Російській Федерації прокоментував інформацію, що нещодавно з’являлась в пресі, про застосування до РФ нових санкцій, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів порталу Каспаров.ру.

Так, сьогодні, чотирнадцятого жовтня 2016 року, коментуючи питання про те, наскільки серйозно обговорюється перспектива введення щодо Росії нових обмежувальних заходів, речник британського посольства зазначив, що сприяння Російської Федерації продовженню конфлікту є очевидним фактом. І саме тому Британія зі своїми партнерами вже обговорює питання способів притягнення Москви до відповідальності. Раніше у виданні Financial Times з’являлась інформація, що очільники Міністерств закордонних справ Європейського Союзу обговорять питання запровадження санкцій на найближчому саміті, який має відбутись сімнадцятого жовтня 2016 року.

Крім того, коментуючи ситуацію в Сирії, представник посольства Британії наголосив, що його держава вже досить давно не постачає ніяких озброєнь жодній із сторін конфлікту. На питання щодо імовірного військового втручання у збройне протистояння на боці повстанців, дипломат ухильно відповів, що наразі Велика Британія «допомагає рятівним спорядженням і надає політичну підтримку».

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