США має багато свідчень причетності РФ до кібератак

З кожним днем Сполучені Штати отримують все більше свідчень того, що Російська Федерація передає інформацію зі зламаних електронних повідомлень, які мають зв'язок з президентськими виборами в США, до WikiLeaks. Про це розповідають представники американської влади, які мають інформацію з розслідування хакерських атак, пише CNN, передає replyua.net.
Спеціальні служби Сполучених Штатів продовжують аналізувати та опрацьовувати деталі справа, знаходячи вже більше зв’язків між WikiLeaks та російською владою. Вони розповідають з більшою впевненістю, що саме Росія причетна до витоку інформації. В свою чергу представники CNN звернулися до WikiLeaks для отримання будь-якого пояснення щодо цього скандалу. Проте там відмовилися будь-що коментувати.
Автор та засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж перед цим заявляв, що не має ніякої причетності до російських спецслужб. Як зазначалося раніше, WikiLeaks двічі оприлюднив переписку керівника передвиборчої кампанії кандидата в президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон Джона Подести. США звинувачує Росію у кібератаках з власними інтересами щодо результатів майбутніх виборів президента Сполучених Штатів.
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