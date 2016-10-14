Лебединский: война уже совсем близко

«Многих друзей очень расстраивает тот факт, что я начал писать о политике, а не на личные темы, но нужно понять одну вещь – к нам уже идет война, и об этом нельзя молчать». Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе написал Профессор Лебединский, в прошлом очень известный российский музыкант.
По его словам, война уже не где-то там очень далеко, она буквально стоит на пороге, но многие отказываются это признавать. «В итоге все мы можем оказаться застигнутыми врасплох, поэтому и надо писать, чтобы люди смогли хоть как-то подготовиться и не погибнуть в том хаосе, который сейчас происходит. Кремлевская шайка ведет народ к большой войне, - в Кремле просто выжили из ума, у них не осталось совести», пишет певец.
«Мы должны быть на связи, знать обо всех событиях, и это нужно для того, чтобы нас не уничтожили как скот. Опасность идет от тех, которые подчиняются приказам, идущим не только из Кремля, но и из ящика, и они пойдут на войну с кем угодно, и даже со своими соседями», отмечает Лебединский. По его мнению, разумные люди еще остались, и только они понимают всю дикость ситуации, которая сейчас наблюдается в РФ. Они должны дать коллективный отпор, провести какие-то общие действия, иначе всех отправят на войну с несуществующими врагами или перебьют по одиночке.
«Многие могут подумать, что это лишь мои догадки, и я пишу ерунду, и мне бы очень хотелось, чтобы прогнозы не оправдались, но факты остаются фактами. Тысячи людей спокойно завтракали в Бресте в июне 41-го года и были уверены, что у них всегда будет все хорошо. В 39-ом также думали и поляки, которые строил планы и были уверены, что их ждет счастливая жизнь. Жители Берлина до середины войны были уверены в том, что Гитлер поступает правильно, и в их город война никогда не придет. Все эти люди ошибались. Поняли, что война началась, когда стали падать бомбы. В сирийском Алеппо месяц назад тоже надеялись, что все обойдется», отмечает музыкант.
Он подчеркивает, что в Алеппо все было сравнительно тихо, пока по приказу Путина не начали бомбить мирные районы, поэтому, нужно быть готовыми к самому страшному и не отгонять мысли о войне. Это может случиться с каждым.
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