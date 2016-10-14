валюта
СпецтемаБританія дозволила своїм пілотам збивати російські літаки

Лебединский: война уже совсем близко

Лебединский: война уже совсем близко
«Многих друзей очень расстраивает тот факт, что я начал писать о политике, а не на личные темы, но нужно понять одну вещь – к нам уже идет война, и об этом нельзя молчать». Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе написал Профессор Лебединский, в прошлом очень известный российский музыкант.

По его словам, война уже не где-то там очень далеко, она буквально стоит на пороге, но многие отказываются это признавать. «В итоге все мы можем оказаться застигнутыми врасплох, поэтому и надо писать, чтобы люди смогли хоть как-то подготовиться и не погибнуть в том хаосе, который сейчас происходит. Кремлевская шайка ведет народ к большой войне, - в Кремле просто выжили из ума, у них не осталось совести», пишет певец.

«Мы должны быть на связи, знать обо всех событиях, и это нужно для того, чтобы нас не уничтожили как скот. Опасность идет от тех, которые подчиняются приказам, идущим не только из Кремля, но и из ящика, и они пойдут на войну с кем угодно, и даже со своими соседями», отмечает Лебединский. По его мнению, разумные люди еще остались, и только они понимают всю дикость ситуации, которая сейчас наблюдается в РФ. Они должны дать коллективный отпор, провести какие-то общие действия, иначе всех отправят на войну с несуществующими врагами или перебьют по одиночке.

«Многие могут подумать, что это лишь мои догадки, и я пишу ерунду, и мне бы очень хотелось, чтобы прогнозы не оправдались, но факты остаются фактами. Тысячи людей спокойно завтракали в Бресте в июне 41-го года и были уверены, что у них всегда будет все хорошо. В 39-ом также думали и поляки, которые строил планы и были уверены, что их ждет счастливая жизнь. Жители Берлина до середины войны были уверены в том, что Гитлер поступает правильно, и в их город война никогда не придет. Все эти люди ошибались. Поняли, что война началась, когда стали падать бомбы. В сирийском Алеппо месяц назад тоже надеялись, что все обойдется», отмечает музыкант.

Он подчеркивает, что в Алеппо все было сравнительно тихо, пока по приказу Путина не начали бомбить мирные районы, поэтому, нужно быть готовыми к самому страшному и не отгонять мысли о войне. Это может случиться с каждым.

Горячая тема: Манн: Бальчун начинает звереть
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
13 окт 2016
29400

Манн: Бальчун начинает звереть

Глава «Укрзализныци» Войцех Бальчун дал интервью, в котором отчитался за первые сто дней своей работы на высокой должности, и, судя по всему, этот парень уже начинает звереть. Как передает

13 окт 2016
11250

Вашингтон заблокував фінансування Росії по лінії МВФ і Світового банку

У МЗС Росії злякалися директиви американським представникам в фінансових організаціях. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова повідомила, що Вашингтон розіслав таємну директиву своїм


Свежие новости

Ходаковский: Москва виновата в хаосе на Донбассе

Обама назвав Путіна главою кадебістів

Ганапольский: уровень напряженности растет, и РФ не избежит наказания

Почему Штайнмайер предал Путина?

Жебривский: выясним, что Савченко делала на Донбассе

Эксперт: у должников будут отбирать квартиры

Лебединский: война уже совсем близко

Полторак назвал горячую точку на Донбассе

Ученые: у современных людей не осталось времени на сон

Олланд: если Путин еще что-то вытворит, Украина войдет в НАТО

Пономарь: из Турции приходят важные новости

П’ята колона Росії у Верховній Раді

Саакашвілі: грузинська мрія, яка не стала реальністю в Україні

Російська поліція буде розганяти масові протести інфразвуком

Нові репресії проти кримських татар

Російський адвокат Фейгін став невиїзним

Затримані в Криму «диверсанти» знайшлися в московському СІЗО

Трамп стверджує, що нікого не домагався

Нобелевскую премию в области литературы получил известный американский музыкант

Нова російська ініціатива – довічне правління Путіна

 Новости за день