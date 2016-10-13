Російський адвокат Фейгін став невиїзним

Московський адвокат Марк Фейгін повідомив у своєму Twitter, що його тепер не випускають з держави, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання Росбалт.
Так, сьогодні, тринадцятого жовтня 2016 року, відомий адвокат планував вилетіти до Вільнюса. У цьому місті правозахисник мав взяти участь в Форумі вільної Росії. Проте в московському аеропорту «Шереметьєво» його затримали правоохоронці. Фейгіну було пред’явлено доручення московського управління Федеральної служби судових приставів (орган, який у Російській Федерації виконує функції українських судових розпорядників та Державної виконавчої служби - ред.). Всіх, хто намагається знайти юридичне обґрунтування події, адвокат відразу ж повідомляє, що має на руках довідку від Служби судових приставів про відсутність будь-яких боргів. «Не будьте наївними», - наголосив Фейгін.
Нагадуємо, адвокат Марк Фейгін став відомим після того, як виступив захисником у суді скандальних Pussy Riots у 2012 році. Пізніше, вже у 2014-2016 роках він здійснював захист Надії Савченко. Наразі правозахисник оголосив, що візьметься за справу затриманого в Москві українського журналіста Романа Сущенка, якому інкримінують шпигунство.
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