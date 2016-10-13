Затримані в Криму «диверсанти» знайшлися в московському СІЗО

Члени Громадської спостережної комісії Москви виявили в СІЗО «Лефортово» затриманих кримських «диверсантів» Євгенія Панова і Андрія Захтея. Про це розповіла «Відкритій Росії» член комісії Зоя Светова, інформує replyua.net.
Під час планової перевірки в ізоляторі до правозахисників звернулися двоє ув'язнених. Вони розповіли, що їх привезли з ізолятора в Сімферополі в Москву в ніч на 7 жовтня. «Нас на вертольоті перекинули на материк, а потім на машині – в Москву», - пояснив Панов.
«Ми бачили у Євгена Панова і Андрія Захтея криваві рани від наручників, також ми помітили і синці на руках, - повідомила Светова. - Арештанти розповіли, що ці сліди залишилися ще з затримання в серпні 2016 року. При етапуванні з Сімферополя до Москви конвоїри видавали арештантам пластирі або намагалися злегка застібати наручники, щоб не зачіпати рани на зап'ястях, отримані під час затримання».
У розмові зі Световою Панов попросив передати українському консулу, щоб той відвідав його в СІЗО, а родичі зробили передачу і поклали гроші на особовий рахунок. Андрій попросив, у якого подвійне громадянство України і Росії, передати дружині, щоб вона вислала йому в Москву посилку з одягом і продуктами.
За словами затриманих, своїх адвокатів в Сімферополі вони бачили лише «один-два рази», а в Москві до них захисники не приходили. Слідчі дії з ними також не проводять.
Нагадаємо, в ніч з 6 на 7 серпня ФСБ затримала 39-річного уродженця Енергодара Запорізької області Євгена Панова в складі групи «диверсантів», яка нібито готувала теракти в Криму. Пізніше ФСБ заявила про запобігання терористичних актів, які, за її даними, готувало ГУ розвідки Міноборони України.
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