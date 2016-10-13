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РФ офіційно підтвердила факт надання притулку президенту-втікачу

РФ офіційно підтвердила факт надання притулку президенту-втікачу
Головне управління з міграційних питань МВС Росії офіційно заявило, що колишній президент України Віктор Янукович, який зараз перебуває в Ростові-на-Дону, знаходиться на території РФ на підставі тимчасового політичного притулку; Генпрокуратура України про це знає. Про це сьогодні, 13-го жовтня, представникам українського «Інтерфаксу» повідомив захисник горе-президента Віталій Сердюк з посиланням на відповідну відповідь за його запитом від російського МВС, передає replyua.net.

«На отриманий запит від 4-го липня 2016 року відповідаємо: громадянину України Віктору Федоровичу Януковичу було надано тимчасовий притулок на території Росії. Він отримав відповідне свідоцтво серія ВП №0107999, видане УМФС Росії в Ростові», - зазначається у відповіді. Адвокат зауважив, що Генеральна прокуратура України пояснює відсутність прогресу в розслідуванні кримінального провадження проти Януковича щодо «Революції гідності» відсутністю доказів того, що президент-втікач знаходиться на території Російської Федерації. Цими ж причинами ГПУ відмовилася від проведення допиту Януковича. «Таким чином ГПУ втратила свій єдиний аргумент для призупинення розслідування справи «Майдану». Тепер є всі законні підстави для проведення очних ставок, допитів та інших слідчих дій, в який буде брати участь Віктор Янукович», - вважає адвокат.

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