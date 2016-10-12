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Лавров сказав, що Кремль не хоче воювати з Вашингтоном

Лавров сказав, що Кремль не хоче воювати з Вашингтоном
Очільник Міністерства закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров наголосив, що Москва не хоче конфронтації зі Сполученими штатами Америки, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів новинного ресурсу Лента.ру.

Так, під час свого інтерв’ю каналу CNN дипломат отримав від журналістів питання: чи може загострення стосунків між Москвою та Вашингтоном призвести до військового протистояння. За словами Лаврова, Кремль не бажає конфронтації зі Сполученими штатами Америки. Тим не менш, міністр в курсі нещодавніх висловлювань речників Пентагону про неминучість війни з Росією та Китаєм. «Я залишу це на їх совісті», - заявив дипломат.

Нагадаємо, загострення протистояння між Сполученими штатами Америки та Російською Федерацією пов’язане із деструктивною поведінкою останньої у сирійському конфлікті. Так, російські війська підтримують урядові загони, які нещадно знищують мирне населення. Крім того, нещодавно речник оборонного відомства Російської Федерації погрожував застосовувати в Сирії засоби протиповітряної оборони С-300 проти літаків очолюваної Сполученими штатами коаліції, що бореться із терористичною організацією Ісламська держава.

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