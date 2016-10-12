Путін зізнався чому не поїхав у Париж

Горячая тема: Аваков в резкой форме предупредил Олланда о последствиях его заявления

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Президент Російської Федерації Володимир Путін в інтерв’ю французькому телеканалу розкрив справжні причини відміни свого офіційного візиту до Парижу, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.Так, сьогодні, дванадцятого жовтня 2016 року, коментуючи ситуацію навколо свого візиту, що не відбувся, Путін наголосив, що збирався їхати до Парижу заради участі в урочистостях з нагоди відкриття Російського релігійно-культурного центру. Тим не менш, адміністрація Олланда пояснила, що така мета візиту є неприйнятною на нинішніх умов, коли Російські збройні сили продовжують бомбардування мирного населення в Сирії. Російський президент, у свою чергу, обговорювати сирійський конфлікт не захотів, і тому поїздка не відбулась.За словами Путіна, «якщо основна причина його візиту недоречна, то він знайде інші місце і час для зустрічі і розмови з французьким колегою про Алеппо». Нагадаємо, кілька днів тому представники Російської Федерації практично нав’язали президенту Франції офіційний візит Путіна, але той засумнівався чи є їм що обговорювати. Відтак, поїздка глави російської держави до Парижу не відбулась. Сьогодні ж, виступаючи на форумі ВТБ «Россия зовет!», Путін заявив, що в гості до французького президента не нав’язувався.