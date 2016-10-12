У Путина новые интересные перестановки

Пресс-секретарь Путина собирается уйти в отставку, однако ему подготовили новое, более перспективное место рядом с президентом РФ. Как сообщает replyua.net, ссылаясь на Коммерсант, издание через свои источники узнало о том, что Путин сделает Дмитрия Пескова своим помощником по международным вопросам.
Источник отмечает, что таким способом Путин решит все вопросы с Юрием Ушаковым, действующим помощником по международным вопросам. Дело в том, что Ушакову следующей весной исполнится 70 лет, а, согласно законам, в России невозможно занимать эту должность в таком преклонном возрасте, и Ушаков уйдет в отставку «из-за возрастных ограничений». Однако пока точно неизвестно, назначит ли Путин Пескова своим помощником.
По данным источника, на эту должность претендует еще один человек – Андрей Денисов, который является российским послом в Китае. Кроме того, не исключено, что помощником президента станет кто-то из Министерства иностранных дел, и это будет очень интересная перестановка во власти. Песков уже прокомментировал новость, заявив, что не слышал о том, что якобы Ушакова планируют отправить в отставку в ближайшее время.
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