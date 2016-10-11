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Чи був конфлікт між Сечиним і Путіним?

Чи був конфлікт між Сечиним і Путіним?
Прес-секретар «Роснафти» Михайло Леонтьєв заперечив наявність конфлікту між топ-менеджером державної корпорації та президентом Російської Федерації Володимиром Путіним щодо заморозки обсягів видобутку нафти, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів інтернет-порталу Лента.ру.

Так, речник «Роснафти» запевнив, що журналісти неправильно зрозуміли висловлювання очільника компанії Ігоря Сечина. Ніякого протиріччя між позицією корпорації та офіційно озвученою Володимиром Путіним пропозицією приєднатись до угоди ОПЕК про скорочення обсягів видобутку нафти немає. Скоріше, мала місце переадресація питання – так, Сечин порадив проконсультуватись з очільником російського Міністерства енергетики Олександром Новаком, адже саме його відомство має розробляти і координувати пакет заходів щодо заморозки обсягів видобутку.

Нагадаємо, вчора, десятого жовтня 2016 року, перебуваючи з офіційним візитом у Стамбулі, російський президент повідомив, що його держава готова приєднатись до досягнутої між країнами ОПЕК домовленості щодо скорочення обсягів видобутку нафти. У свою чергу, сьогодні, коментуючи це питання, очільник російської державної корпорації «Роснафта» Ігор Сечин заявив: «А чому ми повинні це робити?»

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