Каспаров у суді довів, що Росія порушує права людини

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Російський опозиційний політик та колишній світовий шаховий чемпіон Гаррі Каспаров виграв справу за позовом до Російської Федерації у Європейському суді з прав людини, - про це replyua.net інформує з посиланням на видання «Цензор.нет».Так, судова палата визнала наявність факту порушення прав Каспарова під час його затримання в аеропорту «Шереметьєво» у травні 2007 року. Нагадаємо, тоді політик мав намір дістатись повітряним транспортом до Самари аби взяти участь у «Марші незгодних», організованому місцевими опозиціонерами. Протестні акції було приурочено до саміту Росія-Європейський Союз, який саме відбувався в Самарі. Тоді дозвіл на проведення демонстрацій організатори заходів – коаліція «Інша Росія» - отримали, проте багатьох іногородній активістів затримали дорогою до Самари аби запобігти їх участі в мітингах.Як повідомляється, Європейський суд з прав людини погодився з аргументами позивача і визнав факт порушення його права. Справедливої сатисфакції позивач не вимагав. Нагадаємо, нещодавно у Російській Федерації було ухвалено доволі суперечливий за змістом нормативно-правовий акт, який дозволяє їй не визнавати рішення та юрисдикцію міжнародних (в тому числі – європейських) судів.