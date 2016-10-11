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Росія знову активізувалась в Сирії

Росія знову активізувалась в Сирії
Після кількох днів відносного затишшя, підтримувані Російською Федерацією сирійські урядові війська знову розпочали масовані атаки на частково утримуване опозицією місто Алеппо, - про це replyua.net стало відомо з матеріалів видання «Цензор.нет».

Так, Центр моніторингу за дотриманням прав людини в Сирії повідомляє, що повітряні удари по тій частині міста, яке утримують повстанці, відновились. Бомбардування носять масований і дуже тяжкий характер, руйнування завдаються не лише об’єктам військового та подвійного призначення, а й будівлям, в яких розташовано школи, госпіталі та по житлових будинках. Основні удари було спрямовано на район Бустан Аль-Каср. Також оглядачі наголошують на наявності жертв серед мирного населення, проте їх кількість наразі невідома.

Нагадаємо, спроби зупинити бомбардування в Сирії, до яких вдались західні держави на базі Ради Безпеки організації об’єднаних націй, не увінчались успіхом. З двох резолюцій, запропонованих для нормалізації ситуації, російська не отримала належної кількості голосів, а французько-іспанська була заветована Російською Федерацією. Напередодні голосування президент Франції Франсуа Олланд наголосив, що держава, яка спробує застосувати право вето до запропонованої його державою резолюції, буде «дискредитованою» в очах світової спільноти.

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