Пєсков: Путін не ображається на Олланда і приїде до Парижу, коли французькому президенту буде зручно

Причини скасування запланованого на 19 жовтня візиту Володимира Путіна до Парижа пояснив прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков. Він пояснив, що з програми Путіна випали декілька заходів. Серед них відкриття російського культурно-духовного центру, проведення однієї з виставок. При цьому ці заходи випали з плану Путіна з вини саме французької сторони, передає replyua.net.
«Путін з самого початку в контактах зі своїм французьким колегою підкреслював, що готовий відвідати Париж в той час, коли це буде зручно для президента Франції Франсуа Олланда», – пояснив офіційний представник Кремля. У Москві готові взяти паузу і почекати рівно стільки, скільки потрібно, щоб французький лідер утихомирився і прийняв російську делегацію, зауважив Пєсков.
Інший час за взаємною згодою буде вибрано пізніше, коли питання про зустріч стане на порядку денному. Дмитро Пєсков переадресував до Єлисейського палацу питання про те, чому нинішня ситуація стала некомфортною для проведення візиту президента Росії відразу після загострення розбіжностей по методам врегулювання конфлікту в Сирії між Парижем і Москвою. Росія і Китай заблокували підготовлену Францією резолюцію про встановлення безпольотної зони над Алеппо, в якому йдуть бої між урядовими сирійськими військами Асада і загонами опозиції, чисельністю від 6 до 8 тисяч осіб.
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