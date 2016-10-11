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Борис Акунин: Если проблему не решить, Россия просто развалится

Борис Акунин: Если проблему не решить, Россия просто развалится
Как сообщает replyua.net, известный российский писатель, ныне в РФ уже не проживающий, дал интервью латвийскому изданию «Delfi.lv», в котором заявил: «Я уже понял, в чем суть проблемы России – по крайней мере, ее общие контуры мне уже понятны. Проблема очень серьезна, и если ее не решить, Россия просто перестанет существовать как одна страна».

Борис Акунин уже много лет работает над колоссальным трудом – многотомной историей России. Он сообщил, что сейчас уже дописал четвертый том, который охватывает часть истории страны, заканчивающуюся семнадцатым веком. Писатель подчеркивает: «Выражение «Умом Россию не понять» - это глупость, шутка, сказанная полтора века назад. Конечно же, ее можно понять умом, если он есть. А вот «русский дух» – это миф, его не существует. На самом деле, есть только интересная, старая, сложная страна, которая уже очень давно не может справиться сама с собой».

Акунин сообщил, что «уже почти разгадал суть главной проблемы России», которую он изложит в своем многотомном труде. По мнению писателя, решить эту проблему можно, хотя это – задача не из легких. «Если эту проблему вовремя не решить, Россия развалится. А про Миссию Страны обычно разглагольствуют те, кому хочется у нее что-нибудь украсть», - заявил Акунин.

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