Борис Акунин: Если проблему не решить, Россия просто развалится

Как сообщает replyua.net, известный российский писатель, ныне в РФ уже не проживающий, дал интервью латвийскому изданию «Delfi.lv», в котором заявил: «Я уже понял, в чем суть проблемы России – по крайней мере, ее общие контуры мне уже понятны. Проблема очень серьезна, и если ее не решить, Россия просто перестанет существовать как одна страна».
Борис Акунин уже много лет работает над колоссальным трудом – многотомной историей России. Он сообщил, что сейчас уже дописал четвертый том, который охватывает часть истории страны, заканчивающуюся семнадцатым веком. Писатель подчеркивает: «Выражение «Умом Россию не понять» - это глупость, шутка, сказанная полтора века назад. Конечно же, ее можно понять умом, если он есть. А вот «русский дух» – это миф, его не существует. На самом деле, есть только интересная, старая, сложная страна, которая уже очень давно не может справиться сама с собой».
Акунин сообщил, что «уже почти разгадал суть главной проблемы России», которую он изложит в своем многотомном труде. По мнению писателя, решить эту проблему можно, хотя это – задача не из легких. «Если эту проблему вовремя не решить, Россия развалится. А про Миссию Страны обычно разглагольствуют те, кому хочется у нее что-нибудь украсть», - заявил Акунин.
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