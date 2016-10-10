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У випадку війни Санкт-Петербург залишатиметься ситим

У випадку війни Санкт-Петербург залишатиметься ситим
Губернатор Санкт-Петербурга Полтавченко Георгій ухвалив норматив продовольства, відповідно якого мешканцям міста в разі розгортання військових дій гарантується отримання щоденно на протязі 20 днів по 300 грам хліба. Про це сьогодні, 10-го жовтня пише російське видання «Фонтанка», передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що відповідно до нещодавно-затвердженої постанови губернатора області, загальний обсяг запасів зерна на наступні три роки має бути мінімум 70 тисяч тонн. Цього обсягу має вистачити на 1.5 місяця забезпечення 5-ти мільйонного населення Петербурга 300-грамовими щоденними порціями хлібного продукту на одну людину. Той запас зерна, який є у Санкт-Петербурзі на сьогоднішній день (31 тонна), має вистачити на 20-ти денне забезпечення того ж обсягу людей тією є самою порцією хліба.

У повідомленні також йдеться про те, що до 2015 року регіональний продовольчий фонд вищевказаної області доходив до позначки в 92 тисячі тонн зерна. Проте вже у 2015-му році його обсяг впав на 31 відсоток. Також у інформаційному листі зауважується, що 20-ти денна добова гарантована норма хліба на випадок розгортання війни в Санкт-Петербурзі вводиться вперше.

Горячая тема: Олланд заявил, что не найдет времени для встречи с Путиным во время его визита в Париж
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