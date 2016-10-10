Публицист: Путину очень нужно выиграть время

В начале октября российский президент приостановил действие соглашения об утилизации плутония между США и Россией, а спустя некоторое время Путин заявил, что оттепель в отношениях двух стран может наступить только при условии, что Соединенные Штаты уважать и учитывать интересы РФ. По словам Путина, США испортили отношения с Россией, и теперь все зависит не только от действующего руководства РФ и США, но и от новой администрации Белого дома, которая приступит к работе совсем скоро. Как сообщает replyua.net, об этом в колонке для «7 Дней» пишет Лариса Волошина, известный украинский публицист и журналист.
«Путин выдвинул США несколько требований, и он считает, что Россия имеет на это право. В частности, российскому президенту очень хочется отмены санкций и компенсацию потерь из-за санкций, отмены закона Магнитского, сокращения НАТО до уровня 2000 года, отказа США от недружественной политики в отношении России. Нужно подчеркнуть, что плутониевые ультиматумы Путина были озвучены на фоне обостряющейся ситуации в Сирии, когда правительственная армия при поддержке России перешла в наступление на Алеппо. С чего вдруг Путин выдвигает новые условия, когда большинство государств обвиняют Россию в военных преступлениях?», пишет Волошина. По словам публициста, Путин также упомянул в своем ультиматуме и Украину, и между всеми этими событиями прослеживается определенная связь.
«Санкции Запад вводил из-за агрессии РФ в Украине, и сначала они были введены против некоторых лиц, однако потом последовали и другие ограничения, и Россия ввела ответные меры – запретила импорт западной продукции. После резкого сокращения иностранных инвестиций и больших экономических потерь Путин предъявляет ультиматум по плутонию. Непонятно, зачем Путину плутоний, когда ранее ему удавалось добиться уступок от Запада. Ответ очевиден – история с плутонием дает президенту РФ время», отмечает Волошина.
Она уверена, что Путин ждет, когда ситуация в мире изменится и использует новые способы шантажа. Суть политики России заключается не в том, чтобы прийти к мирному урегулированию в Сирии или добиться прекращения конфликта на Донбассе. Для Путина главное не выигрыш, а сам процесс игры. И президент так действует, чтобы продлить свою власть, считая, что после его правления «пусть будет хоть потоп». Путин и дальше будет тянуть время, чтобы укрепить свой режим внутри России. «Вся эта ситуация очень напоминает известную сказку о рыбаке и рыбке, и Путин тянет время только для того, чтобы дольше оставаться в цветах, а не у разбитого корыта», уверена журналист.
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