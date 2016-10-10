У Росії заявили, що готуються до зустрічі в "нормандському форматі"

У Російській Федерації повідомляють про те, що їхня сторона активно готується до зустрічі в «нормандському форматі» щодо мирного врегулювання ситуації на сході України. Про це заявив прес-секретар президента Росії Пєсков Дмитро, пишуть російські «РІА Новини», передає replyua.net.
«Наразі я можу розповісти лише тільки про підготовку. Як тільки під час цього процесу буде з’являтися якась інформація стосовно термінів та дат, ми будемо вас інформувати», - сказав він, відповідаючи на питання кореспондентів щодо строків проведення зустрічі в «нормандському форматі». Як відомо, ще на початку минулого місяця перший заступник керівника Верховної Ради України Геращенко Ірина, яка є також представником у гуманітарній групі Тристоронньої контактної групи, заявляла, що під час проведення чергової зустрічі російська сторона критикувала та дискредитувала нормандський формат.
Представники Російської Федерації займалися блокуванням проведення зустрічі в даному форматі ще літом. Наприкінці серпня поточного року президент України Петро Порошенко висловив своє сподівання щодо реанімації нормандського формату, заявивши, що наразі він знаходиться під ризиком знищення.
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