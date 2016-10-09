Пионтковский: Россия погрузилась во времена последних лет правления Сталина

Российская элита хочет сместить Путина, но в стране нет ни одного решительного человека, который отважился бы на подобный поступок, однако элита в большинстве своем уже негативно отреагировала на политику президента. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью «Русскому монитору» рассказал Андрей Пионтковский.
По словам известного российского публициста, элита очень подавлена и сильно разочарована в Путине, и исключением остаются только несколько сумасшедших вроде Патрушева, являющегося ядерным маньяком. «Ситуация в России сейчас очень напоминает события, происходившие в последние пару лет правления Сталина. И тогда советский вождь реально готовился к атомной войне, что очень не нравилось остальным членам Политбюро, и они смогли решить возникшую проблему – скоро все узнали о синдроме Чейн-Стокса. В распоряжении сегодняшней российской власти нет такого эффективного института, как Политбюро, и против Путина оружия не существует», считает публицист.
По его мнению, Политбюро было знаковым институтом, и оно ограничивало во власти советского вождя – сначала Политбюро убрало Ленина в Горки, потом отравило Сталина, а затем убрало и Хрущева, а на Путина защитный механизм пока не придумали.
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