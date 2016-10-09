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На телеканале РФ произошел скандал из-за Путина

На телеканале РФ произошел скандал из-за Путина
Евгений Понасенков, известный режиссер и историк, был вынужден покинуть студию Общественного телевидения России во время прямого эфира, сообщает Радио Свобода.

По информации replyua.net, в программе «Отражение» обсуждали вопросы о памятниках Сталину и Ивану Грозному в Сургуте. Понасенков заявил, что устанавливать памятники палачам и психам – это маразм, и такие действия отражают невежество и агрессию в РФ. Далее в студии появились психолог и зритель, которые выступили за установку памятников, и после этого нервы историка не выдержали, и он покинул студию. После эфира Понасенков рассказал, что думает обо всем этом.

«Путину нужно опираться на лузеров и лохов, которые несчастны и убоги в своей жизни, и установка памятников психам свидетельствует об отказе от цивилизации. Чтобы отказаться от западной цивилизации, свобод и прав, в РФ будут использовать символы в кровавых образах, которые подтвердят значимость нынешнего пути и будут казаться такими жестокими, что нынешний режим будет выглядеть очень милым и безобидным», заявил Понасенков. Также он отметил, что Путин играет на психологии ущербных лузеров.

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