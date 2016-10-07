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Блогер: після виборів в Росії почала з’являтись доволі цікава статистика

Блогер: після виборів в Росії почала з’являтись доволі цікава статистика
Блогер Олександр Коваленко продовжує аналізувати російську економічну статистику і робить невтішні для «північного сусіда» прогнози, - про це replyua.net інформує з посиланням на власну сторінку експерта в Фейсбук.

Так, за словами Коваленка, за вересень російське фінансове відомство оприлюднило доволі цікаву статистику, яка повною мірою описує те місце, де нині знаходиться Російська Федерація. Наприклад, поговоримо про федеральний бюджет і його дефіцит – цього разу останній, як справжній агент Обами, встановив черговий антирекорд.

Так, за дев’ять місяців, з січня по вересень поточного року, російський бюджет демонструє «мінус» в розмірі понад півтора трильйони рублів! Якщо вдатись до підрахунків, то видатки становили десять трильйонів вісімсот сімдесят три мільярди, а доходів «нашкребли» лише дев’ять трильйонів двісті дев’яносто три мільярди. Як завжди, левова частка витрат припала на «силовиків» - майже два трильйони на національну оборону та трильйон двісті сімдесят п’ять мільярдів на національну безпеку та правоохоронну діяльність. Блогер робить висновок, що, імовірно, Путін рівняється на Північну Корею, проте в останньої показники ще гірші. Так що російському президенту є до чого прагнути – до абсолютного дна ще доволі далеко.

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