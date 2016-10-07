Сазонов: Путин боится своего окружения

Украинский блогер Кирилл Сазонов прокомментировал увольнение президентом Российской Федерации десяти генералов, служащих в системе Министерства внутренних дел России – об этом сообщает replyua.net.
Сегодня глава российского государства подписал указ об отставке сразу десяти служащих Министерства внутренних дел России, занимающих высокие должности. В частности, были уволены главы Центра спецназначения вневедомственной охраны, Центра спецназначения сил оперативного реагирования ГУ МВД по Москве, Центра спецназначения сил оперативного реагирования и авиации и других «силовых» ведомств. Российские информационные агентства отмечают, что все эти увольнения связаны с масштабной реформой системы правоохранительных ведомств Российской Федерации, начатой еще в апреле текущего года.
На своей странице в facebook Сазонов сообщает: «Путин уволил 10 генералов МВД. Очень характерное поведение для тирана, который боится резкого ухудшения своего здоровья от передозировки свинца в организме или удара подсвечником по голове. И, я думаю, что это не паранойя на пустом месте…»
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