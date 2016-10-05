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Нуланд знову говорила із Сурковим про Донбас

Нуланд знову говорила із Сурковим про Донбас
Сьогодні, п’ятого жовтня 2016 року, відбулась чергова зустріч заступника Держсекретаря США Вікторії Нуланд та помічників президента Російської Федерації Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net з посиланням на ресурс Цензор.нет.

Так, переговори заступника очільника зовнішньополітичного відомства Сполучених штатів Америки та двох помічників Путіна – Юрія Ушакова та Владислава Суркова - пройшли у столиці Російської Федерації. Як повідомляють ЗМІ, на них обговорювались питання, що стосуються ситуації на Донбасі та першочергових заходів щодо реалізації домовленостей, підписаних у Мінську в лютому 2015 року.

Так, обидві сторони дійшли згоди, щодо того, що розведення сил і засобів війни на лінії зіткнення є важливим початковим кроком, який дозволить значно покращити безпекову ситуацію на Донбасі. Крім того, було обговорено такі напрямки врегулювання ситуації на Сході України як політичний, безпековий та гуманітарний. Нагадаємо, це не перша зустріч, яка відбувається між Вікторією Нуланд та Владиславом Сурковим з приводу конфлікту на Донбасі. Попередні переговори між американською та російською сторонами проводились в Калінінграді кілька місяців тому.

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