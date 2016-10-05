Орешкин: Путин повторяет траекторию СССР в миниатюре

Сложившуюся ситуацию в Сирии можно было предсказать заранее, и российский президент повторяет траекторию СССР, правда, в миниатюре, а также в гибридной форме – Сирия теперь похожа на Афганистан, а Украина на Чехословакию образца 1968 года. Как сообщает replyua.net, об этом Дмитрий Орешкин пишет в блоге Нового времени.
По словам российского политолога, теперь нужно только дождаться, какая цена будет заплачена за эти события, и Россия сейчас довела себя до самоизоляции, и так происходит всегда, когда страна не имеет ни культурных, ни экономических ресурсов, а действует лишь силовыми способами. Политолог отмечает, что Путин играет в плохого мальчика, который хочет, чтоб с ним считались, а, когда этого не происходит, он начинает тырить пряники из буфета.
По мнению Орешкина, с одной стороны, российский президент осуществляет эскалацию, но, с другой стороны, это абсолютно предсказуемо в условиях путинских приоритетов. Между тем, Западу даже повезло, уверен политолог, что Путин увяз в сирийских проблемах. Как и у Афганистана, у Сирии будут союзники, которые сделают все возможное, чтобы нахождении в Сирии российской армии стало очень болезненным.
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