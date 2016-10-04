Захисника досі не пустили в СІЗО до Сущенка

Адвокати українського кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, якого 30-го вересня поточного року російська ФСБ затримала у Москві та звинуватила його у шпигунстві, досі не можуть потрапити до чоловіка в слідчий ізолятор, де його утримують спецслужби РФ. Про це сьогодні, 4-го жовтня, у своєму Твіттері повідомив захисник політв’язня Марк Фейгін, передає replyua.net.
«Наразі я подав чергове клопотання до слідчих ФСБ з вимогою про негайне безперешкодне моє допущення до справи Романа Сущенка та конкретно до нього особисто в слідчий ізолятор», - наголосив адвокат. Як зазначалося, вчора Фейгіну так і не дали допуск до його підзахисного.
«Скоріше за все цей мужній чоловік не визнає свою провину, і його намагаються зламати, змусити відмовитися від мого захисту. Чому не пускають? Так тому що у нього вже напевно декілька десятків слідів на тілі від «роботи російських спецслужб», - зауважив Фейгін. Перед цим також зазначалося, що захист незаконно затриманого журналіста направив апеляційну скаргу на двомісячний арешт Сущенка. Роман Сущенко – кореспондент «Укрінформу» з Парижу. Він прибув до Росії у приватних справах, проте його затримала ФСБ, звинувативши у роботі на ГУР Міноборони України, та «присвоївши йому звання полковник».
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