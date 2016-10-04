Портников: Путин снова пугает США

Путин выдвинул Соединенным Штатам новый ультиматум, и это не может не настораживать. Как передает replyua.net, об этом на Эспресо пишет Виталий Портников. По словам украинского журналиста, мало кто разбирается в том, что такое плутоний, и, тем более, мало понимает что-то в соглашении об уничтожении плутония, которое было заключено между Россией и Соединенными Штатами. Портников отмечает, что, несмотря на это, все также понимают, что речь идет о ядерном вооружении, и это тема приобретает сейчас масштабное значение из-за сложной политической обстановки в мире.
Однако журналист уверен, что поводы для беспокойства отсутствуют, и соглашение между РФ и США является только частью большого процесса разоружения, который может занять очень длительный период. «Соглашение, из которого Россия решила выйти так неожиданно, является, скорее, проектом, и на практике путинский указ мало что изменит. С момента заключения договора прошло 16 лет, и за это время обе стороны практически ничего не сделали, и это не тот документ, который может как-то повлиять на мировые процессы и безопасность», отмечает журналист. Однако Путин не просто приостановил это соглашение, он выдвигает властям Штатов сразу несколько требований, в том числе и отмену санкций, и компенсирование ущерба от них.
И это происходит сразу после того, пишет журналист, как еще совсем недавно в Кремле утверждали, что санкции на Россию никак не действуют, и даже, напротив, они наносят вред только западным государствам, а Россия от них выигрывает. Якобы санкции помогают развивать российским производителям. Однако, уверен журналист, Путин делает такие заявления только ради того, чтобы опять заявить о себе, как о президенте самой «великой страны», также он хочет, чтобы с ним считались. По мнению Портникова, Путину нужно продемонстрировать, что кроме военных действий в Украине и Сирии, других возможностей для дестабилизации у Кремля не существует, и теперь остались одни ультиматумы.
Поэтому в путинском понимании великой державой является не то государство, которое выдвигает ультиматумы, а то, к ультиматумам которого все прислушиваются. Впрочем, уверен журналист, Путин лишился шансов на понимание. Эффект от заявления российского президента может быть, - на Западе обсуждается возможность усиления санкций против РФ, но на этот раз не из-за Украины, а из-за операции в Сирии. Путин пытается внести акценты в эти обсуждения.
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