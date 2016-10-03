Портников: своим ультиматумом Путин добьется лишь обратного эффекта

Виталий Портников отмечает, что недавнее решение Путина демонстрирует, что кроме войны в Украине и Сирии, новых возможностей для дестабилизации ситуации в мире у российского режима уже нет – об этом сообщает replyua.net.
По мнению блогера, ультиматум, который Путин сегодня выдвинул США, не может не вызывать обеспокоенности мировой общественности. Он сообщает: «Мало кто понимает, в чем состоит суть договоренностей в отношении утилизации плутония, однако важно понимать, что это был не договор, а скорее предварительное соглашение, проект, отказ от которого сильно не повлияет на что-то на практике». Портников добавляет: «Если стороны за шестнадцать лет так и не сделали в направлении реализации договора ни одного шага, это также о чем-то говорит – вряд ли отказ от этого документ способен серьезно повлиять на безопасность».
Журналист подчеркивает: «Возникает закономерный вопрос о том, в чем же суть этого наглого ультиматума, который предусматривает не только снятие всех санкций, но и выплату компенсаций по ним и даже по антисанкциям? И это учитывая то, что Кремль недавно активно заявлял о том, что санкции не только не вредят экономике РФ, а даже полезны для нее». Потников объясняет: «Ответ на этот вопрос один – Путину просто необходимо чувствовать свое величие, заставить с собой считаться. Если не в реальном мире, то хотя бы по телевидению».
Портников резюмирует, что Путин этим ультиматумом добьется обратного эффекта – Запад не только не снимет санкции, но введет новые из-за поведения России в Сирии. В то же время, среди западных политиков могут появиться сторонники «конструктивного сотрудничества с Россией», потому что давить на Россию опасно – она будет вести себя еще агрессивней и нерациональней. «Видимо, Путин сейчас и демонстрирует эту нерациональность», - отмечает блогер.
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