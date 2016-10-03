Це звичайна робота спецслужб - Пєсков про затримання Сущенка

Прес-секретар президента РФ Пєсков Дмитро каже, що він не знає чи доповіли Владимиру Путину про затримання громадянина України, журналіста «Укрінформу» Сущенка Романа через підозру в шпіонажі. Про це сьогодні, 3-го жовтня, він повідомив під час розмови з кореспондентами, передає replyua.net.
«Наразі я не володію інформацією про те, чи отримував Путін дані щодо затримання українського громадянина Сущенка. Це звичайна робота Федеральної служби безпеки, і це не питання для вирішення у Кремлі», - заявив представник президента Росії.
З подібними запитаннями, за словами Пєскова, варто звертатися до російських спецслужб, які зможуть дати професійну оцінку подій. В той самий час він зауважив, що Сущенко не має і не мав акредитації журналіста для того, щоб мати право працювати в Росії. В той самий час він наголосив, що у Кремлі «неоголошеної війни» проти українських журналістів немає. Як зазначалося раніше, на території Російської Федерації було затримано вже відомого українського кореспондента «Укрінформу» Романа Сущенка, який прибув до Росії з метою відвідати своїх родичів. Проте російський спецслужбам він здався «шпигуном» і чоловіка затримали. Сущенка арештували на 2 місяці.
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