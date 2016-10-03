Поярков рассказал об украинском сюрпризе для Путина

Украина преподнесет российскому президенту один, но очень важный сюрприз. Как сообщает replyua.net, об этом в интервью Апострофу рассказал известный украинский художник Сергей Поярков.
По его словам, большой сюрприз для Путина заключается в том, что украинцы способны самостоятельно принимать важные решения. Художник отметил, что добровольческие батальоны, которые состоят только из патриотов Украины, уже смогли остановить в свое время «русскую весну», и такой сюрприз стал неприятным для Кремля, а также очень удивил и украинские власти, не рассчитывающие на такой успех. По мнению Пояркова, ситуация в России сильно отличается от того, что происходит в Украине, и россияне вообще не способны на какую-либо борьбу. «Россияне, как наркоманы, пребывающие в состоянии угара», отмечает художник.
Более того, Поярков пояснил, что у россиян по-прежнему остается уверенность в том, что они очень хорошо живут, а это происходит еще и потому, что жители РФ редко выезжают за границу, и им просто не с чем сравнивать. Напомним, что ранее художник выразил мнение о том, что ликвидация Путина или его смерть не изменит ситуацию в Украине в лучшую сторону, а, наоборот, только ухудшит ее.
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