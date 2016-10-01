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Відбувся черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном

Відбувся черговий раунд переговорів між Москвою та Вашингтоном
Сьогодні, першого жовтня 2016 року, між очільниками зовнішньополітичних відомств Сполучених штатів Америки Джоном Керрі та Російської Федерації Сергієм Лавровим відбувся черговий раунд переговорів стосовно врегулювання ситуації в Сирії, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на портал Лента.ру.

Так, російська сторона заявляє, що телефонна розмова відбулась за ініціативою американців. В її рамках було обговорено можливості нормалізації ситуації навколо Алеппо, яке й досі перебуває в оточенні сирійських урядових військ і потерпає від нестачі продуктів харчування, медикаментів та чистої води. Росіяни поскаржились, що сирійські повстанці продовжують збройний спротив, незважаючи на досягнені між Москвою та Вашингтоном домовленості. До того ж, більшість представників так званої «помірної» опозиції не збираються відмежовуватись від радикалів із Джабхат ан-Нусри, на яких режим припинення вогню не поширюється.

Нагадаємо, ситуацію в Сирії особливо загострилась наприкінці минулого місяця. Незважаючи на критику, висловлену на адресу уряду Сирії та Російської Федерації, яка його підтримує, останні продовжують безпрецедентне винищення мирного населення.

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