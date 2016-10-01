Російська влада визнала, що населення збідніло після анексії Криму

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Російська віце-прем’єр Ольга Голодець визнала, що анексія Кримського півострова негативно вплинула на добробут росіян, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Каспаров.ру.Так, за інформацією, які російська чиновниця озвучила під час брифінгу, що відбувся сьогодні, першого жовтня 2016 року, кількість бідних людей, особливо серед тих, хто працює, стабільно зростає починаючи з 2014 року. За словами Голодець, «на жаль, у державі з 2014 року постійно росте бідність, особливо вона вразила працевлаштованих громадян» на думку російського віце-прем’єра, проблема збідніння населення лежить в площині невеликих зарплат, так як останні суттєво занижені порівняно з реальною вартістю праці.Так, за даними Голодець, в Росії п’ять мільйонів вісімсот тисяч осіб у приватному секторі та один мільйон вісімсот тисяч осіб у державному секторі отримують мінімальну заробітну плату, що створює всі умови для зростання частки бідняків . Нагадаємо, соціологічні опитування свідчать, що більше сорока відсоткам росіян не вистачає коштів на елементарне: одяг, їжу та медикаменти. Російська лада поки-що не поспішає якось реагувати на ситуацію і визнавати, що однією з причин падіння рівня добробуту населення стала незаконна анексія Криму.