Песков похвастался результатами операции в Сирии

Дмитрий Песков заявил о том, что главным результатом военной операции в Сирии, которую проводит Россия, является то, что террористическим группировкам не удалось захватить под свой контроль Дамаск.
По информации replyua.net со ссылкой на Интерфакс, пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что Кремль отказывается комментировать данные некоторых источников о том, что якобы российская авиация наносит удары по мирным объектам. По словам Пескова, террористы Аль-Каиды и ИГИЛ сейчас не находятся в Дамаске, и это очень хорошие результаты военной операции российских войск в Сирии. «Наши войска оказывают легитимную поддержку армии Башара Асада», подчеркнул он.
Также пресс-секретарь отметил, что ни он, ни кто-то другой в Кремле не станет комментировать информацию организаций по правам человека, которые заявляют, что за год военной операции в Сирии российская авиация нанесла десятки ударов по мирным объектам, в результате которых погибли, по меньше мере, 9 300 человек. «Президент России пока не называл точную дату окончания операции в Сирии», добавил пресс-секретарь. Напомним, что сегодня ровно год с тех пор, как авиация РФ нанесла первый авиаудар по Сирии.
Горячая тема: Блогер: в Крым пришли "письма счастья" из Волгограда
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter