Медведев обвинил сам себя в неэффективной работе

Критика системы госуправления в России является обоснованной, и российская государственная машина действительно стала неповоротливой. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, сегодня об этом заявил Дмитрий Медведев. По словам российского премьер-министра, КПД работы государственной машины стал очень низким, и критика системы вполне обоснована.
Медведев подчеркнул, что он признает справедливость критики в адрес системы государственного управления, и в такой стране, ка Россия, с такими богатыми и большими регионами, с многоступенчатой системой управления недопустимо снижать КПД, и работа госаппарата должна стать более эффективной. Также премьер-министр РФ подчеркнул, что такая низкая эффективность работы и плохие показатели являются одним из факторов, который продолжит задерживать развитие России.
Всему виной, считает Медведев, административные стены, о которые разбиваются идеи, способные продвигать Россию вперед и развивать ее быстрыми темпами. Кроме того, премьер признался, что те законопроекты, которые принимаются в стране, не работают на всю мощность, так, как бы всем этого хотелось.
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