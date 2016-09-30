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Медведев обвинил сам себя в неэффективной работе

Медведев обвинил сам себя в неэффективной работе
Критика системы госуправления в России является обоснованной, и российская государственная машина действительно стала неповоротливой. Как информирует replyua.net со ссылкой на российские источники, сегодня об этом заявил Дмитрий Медведев. По словам российского премьер-министра, КПД работы государственной машины стал очень низким, и критика системы вполне обоснована.

Медведев подчеркнул, что он признает справедливость критики в адрес системы государственного управления, и в такой стране, ка Россия, с такими богатыми и большими регионами, с многоступенчатой системой управления недопустимо снижать КПД, и работа госаппарата должна стать более эффективной. Также премьер-министр РФ подчеркнул, что такая низкая эффективность работы и плохие показатели являются одним из факторов, который продолжит задерживать развитие России.

Всему виной, считает Медведев, административные стены, о которые разбиваются идеи, способные продвигать Россию вперед и развивать ее быстрыми темпами. Кроме того, премьер признался, что те законопроекты, которые принимаются в стране, не работают на всю мощность, так, как бы всем этого хотелось.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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Важное за день
29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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