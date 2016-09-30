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Эйдман: Путин никогда не признает вину за сбитый Боинг

Эйдман: Путин никогда не признает вину за сбитый Боинг
Многие не понимают, почему российский президент отказывается признавать тот факт, что военные РФ сбили малайзийский Боинг, и они не понимают, почему бы Путину не признать вину, заявить, что это произошло случайно, и почему бы после этого не выплатить компенсацию и не извиниться перед родственниками.

Однако Путин никогда не сможет так поступить. По информации replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Игорь Эйдман, известный социолог. По его словам, президент РФ не признает вину, поскольку уничтожение пассажирского лайнера является преступлением, переходящим в еще более масштабное преступление. Социолог отмечает, что, если бы Путин сознался перед всем миром в том, что именно российским БУКом был сбит пассажирский самолет, ему пришлось бы автоматически признать и тот факт, что Россия начала военный конфликт на Донбассе, что она ведет агрессивную политику, что на оккупированных территориях находятся российские войска, и на Донбасс Россия поставляет вооружение.

Путину пришлось бы и признать, что российские военные стреляют по позициям украинских военных. Если бы это произошло, российский президент подписался бы под бумагами, где четко написано, что он является международным военным преступником, отметил Эйдман.

Горячая тема: Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик
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Важное за день
29 сен 2016
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Боевики два года назад целились не в украинский «Боинг», а в самолет российского аэрофлота, чтоб начать войну – аналитик

Как передает replyua.net, в Голландии обнародован промежуточный отчет о ходе расследования дела по сбитому над Донецком «Боинге». Представитель российской компании «Алмаз-Антей» поспешил сделать


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