Эйдман: Путин никогда не признает вину за сбитый Боинг

Многие не понимают, почему российский президент отказывается признавать тот факт, что военные РФ сбили малайзийский Боинг, и они не понимают, почему бы Путину не признать вину, заявить, что это произошло случайно, и почему бы после этого не выплатить компенсацию и не извиниться перед родственниками.
Однако Путин никогда не сможет так поступить. По информации replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Игорь Эйдман, известный социолог. По его словам, президент РФ не признает вину, поскольку уничтожение пассажирского лайнера является преступлением, переходящим в еще более масштабное преступление. Социолог отмечает, что, если бы Путин сознался перед всем миром в том, что именно российским БУКом был сбит пассажирский самолет, ему пришлось бы автоматически признать и тот факт, что Россия начала военный конфликт на Донбассе, что она ведет агрессивную политику, что на оккупированных территориях находятся российские войска, и на Донбасс Россия поставляет вооружение.
Путину пришлось бы и признать, что российские военные стреляют по позициям украинских военных. Если бы это произошло, российский президент подписался бы под бумагами, где четко написано, что он является международным военным преступником, отметил Эйдман.
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