Шевцова: Путин превратил слабость России в преимущество

На международной арене происходят необычные события, и остается только удивляться тому, как очень слабое и шаткое государство Россия умудряется шантажировать и запугивать западные страны. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Лилия Шевцова. По словам российского политолога, прежде чем понять, как это удается России, нужно ответить на вопрос, как Путину удается превращать слабость РФ в ее преимущество.
Шевцова считает, что президент четко дал всем понять, что РФ является страной, готовой предпринимать самые рискованные действия, противодействовать лидерам западных держав, также Россия сыграла очень важную роль в создании атмосферы безвластия, и из-за этого западные страны лишились опоры. Путин владеет искусством использовать слабость оппонентов, которые намного сильнее его, уверена политолог. Нынешнюю ситуацию надо сравнивать с тем временем, когда Путин только пришел к власти и выглядел очень неловким во время переговоров с западными политиками. Однако за 17 лет он очень хорошо узнал всех политиков Запада, особенно тех, кто хотел с ним сдружиться и сорвать свой большой куш. У Путина получилось – общение с главами западных государств помогло ему стать уверенным в себе, а также научиться презирать своих коллег, и, пожалуй, лишь одной Ангеле Меркель известно, как можно осадить российского президента.
Шевцова отмечает, что главный принцип ведения РФ внешней политики, - это «Эра Запада подошла к концу», и Кремль понял, что Запад, который привык действовать только рациональными методами, теперь не знает, как реагировать на ту неопределенность, которую создает политика России. Как Россия создает неопределенность? Кремль нарушает правила и международное право, провоцирует хаос, применяет абсолютно разные политики, и такие способы рассчитаны на то, что Запад будет в постоянном напряжении. Иногда может казаться, пишет Шевцова, что РФ находится на грани начала войны с западными странами, однако неожиданно для всех Кремль переключается на «взаимовыгодное партнерство», и Запад не знает, как на это реагировать.
Ведение диалога с Россией стало бессмысленным занятием, и традиционные способы являются бесполезными, поскольку Кремль забыл о том, что надо заботиться о своей репутации. Ведя такую внешнюю политику, в глазах всех мировых лидеров Путин теперь выглядит жестоким, циничным и ненадежным лидером, который, согласно западным критериям, живет в «потустороннем» мире. Однако Путина это нисколько не заботит, уверена политолог, и, возможно, президент РФ даже гордится своим отрицательным образом, созданным на Западе. Чем больше Запад будет бояться непредсказуемых действий, тем лучше для Путина.
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