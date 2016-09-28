Пятигорец: Следствие поставило Кремль на шпагат

Денис Пятигорец на своей странице в facebook объяснил, почему сегодня очень важный день для Украины, а также почему у Кремля нет шансов – об этом передает replyua.net.
Как сообщает блогер, сейчас в сети активно обсуждаются две темы: во-первых, это вина Украины в том, что она не закрыла небо над Донбассом для международных полетов; во-вторых, это отсутствие прямого обвинения Нидерландами РФ в катастрофе Boeing 777. В связи с этим он отмечает: «Украина не закрыла небо над Донбассом, так как действовала строго по международным правилам. На территории оккупированного Донбасса не было украинского оружия, которое могло бы угрожать гражданскому самолету на большой высоте. Поэтому основания для закрытия неба не было. Украина на всякий случай подняла потолок для Боинга еще выше. Чтобы наверняка безопасно было. Это уже было зафиксировано международным следствием несколько месяцев назад. Для понимания – вот сейчас, когда я пишу этот пост, в 17:46 над Сирией летит два самолета, а над Ираком – 9 самолетов». Таким образом, над странами, где идут активные боевые действия, также летают гражданские самолеты, однако на соответствующей высоте. В связи с этим, по мнению Пятигорца, Украина не должна понести ответственность за сбитый Boeing.
Также блогер подчеркивает, что следствие установило, что «Boeing был сбит с оккупированной территории российским БУКом, который приехал из России, а потом туда вернулся». Таким образом, Кремль попал в патовую ситуацию – у него три варианта развития событий, и все они для него невыгодны. Пятигорец сообщает: «Если Кремль до суда сам признает, что БУК - его, и стреляли российские солдаты, то Украина получает от РФ признание для трибунала по войне на Донбассе и свое ИхТамНету они могут засунуть в одно место Пескову. Если Кремль заявит, что БУК был передан сепарам, как жест доброй воли, так как Кремль не мог смотреть на то, как «ВВС Украины безнаказанно бомбят мирных жителей» – Украина получает признание от РФ в предоставлении сверхточного оружия террористам, которое было использовано для теракта. И Россия уже не «агрессор», а «международный террорист», что еще хуже. Остается третий вариант – следствие передает материалы в суд. Суд затягивается на год, а может дольше. Россия все отрицает. Приглашает в качестве эксперта Юрия Лозу. Но, в итоге, решение суда будет не в пользу РФ, а Украина сможет использовать это решение как доказательство в своих судебных процессах против РФ».
Как подчеркивает Пятигорец, Россия навсегда войдет в историю как страна, сбившая гражданский самолет ракетой класса земля-воздух, после того, как вторглась на территорию другого государства. Официальное признание этого факта в Европе и в мире в целом, не оставит для России шансов – политики ЕС обязаны будут перейти к решительным мерам против нее, потому они очень зависят от мнения своих граждан. США, как известно, уже рассматривает вопрос о предоставлении Украине летального оружия. Позиция, озвученная штатами предельно ясна: если РФ не выполняет и дальше Минские договоренности, то оружие перейдет к Украине. А это значит, что признание вины в катастрофе Boeing автоматически означает, что у России больше нет шансов, как и у Путина.
Горячая тема: Олександр Сотник: Ще одна неприємна новина для Кремля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter