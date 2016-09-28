Пономарь розповів як Захід покарає Путіна

Вітчизняний політичний аналітик Олег Пономарь на власній сторінці в Фейсбук поділився планами західних політичних лідерів щодо знищення путінського режиму, - про це інформує replyua.net.
Пономарь зазначає, що найбільш близькою аналогією до Малайзійського МН-17 є Боїнг, який збив свого часу Каддафі. Власне, що ми маємо за результатами світового розслідування? Є Бук, який разом зі своїм розрахунком належить оборонному відомству Росії – навіть якщо весь його екіпаж звільнити з лав збройних сил посмертно і заднім числом за тиждень до катастрофи, це нічого не змінить, бо в них є керівництво. Так вгору по вертикалі можна дійти аж до Головнокомандувача. Всіх цих осіб встановлено, і європейські суди будуть вимагати їх видачі для допиту – на цю процедуру аналітик відводить приблизно рік, наповнений суперечками, торгами і новими санкціями для Російської Федерації.
Потім Росії доведеться піти на поступки, аби зняти хоча б частину санкцій. Когось видадуть для правосуддя, виплатять дрібну компенсацію. І такі процеси продовжуватимуться аж поки не буде виплачено приблизно три мільярди (по десять мільйонів за кожного потерпілого). Зрозуміло, що процедура ця не надто швидка: у випадку з Каддафі від катастрофи літака до виплати минуло п'ятнадцять років. А що потім сталось з лівійським лідером – всі в курсі. Треба просто тримати в пам’яті цю схему і звірятись з нею час від часу.
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