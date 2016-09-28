Пионтковский: досрочные президентские выборы в РФ – реальность

Недавно многие политологи и аналитики, хорошо знакомые с ситуацией в Кремле, начали говорить о том, что в РФ могут состояться досрочные президентские выборы, и такие мнения производят впечатление не обычных слухов, а подготовки нового общественного мнения в России.
Как передает replyua.net, об этом в блоге на Обозревателе пишет Андрей Пионтковский. По словам российского журналиста, логика таких высказываний очень понятна, и она имеет под собой почву. Пионтковский отмечает, что экономическое положение в РФ лучше уже не станет, и оно продолжит ухудшаться, поскольку цены на нефть не повышаются, экономика стоит, а Запад не планирует отменять санкции, но даже, если произойдет чудо, и западные лидеры решат, что санкции нужно постепенно отменять, Россия уже не получит кредитные и финансовые возможности для развития.
По мнению журналиста, на фоне падения экономики власти РФ смогли успешно «проскочить» на выборах, однако это нельзя считать большой удачей в долгосрочной перспективе. Дело в том, пишет Пионтковский, что важны не голоса избирателей, а показатель явки, а она в этом году была рекордно низкой. Итоговые результаты смотрят не по процентам голосов, а по количеству пришедших на участки избирателей, а здесь как раз и возникает нестыковка. Ни о каких 85 процентах поддержки Путина не может быть и речь, уверен журналист, поскольку настоящая явка едва достигала 35 процентов, и из этих процентов за путинскую ЕР голосовали сорок процентов, и получается, что сейчас рейтинг Путина по всей стране едва достигает 14 процентов, и это очень простая математика.
Однако Госдуму «наполнили прекрасно», и в ближайшие семь лет она успеет решить все вопросы, а после этого все проблемы пусть решают другие, пишет эксперт. В России, точнее, в российской Конституции, есть весьма занятный пункт о том, что, если действующий президент неожиданно уходит в отставку раньше положенного срока, больше он не получит право участвовать в президентских выборах, и единственный вариант, как отмечают многие люди, знакомые с ситуацией, - создать еще одно государство, к примеру, присоединить Южную Осетию.
Это, по мнению Пионтковского, поможет все обнулить, создать новую российскую Конституцию, выбрать новых президентов, а там уже и на «Луганскую республику» можно замахиваться, или же присоединить Беларусь, но перед этим ликвидировать Лукашенко. Однако такой вариант для Кремля является наиболее опасным, подчеркивает журналист. По его мнению, в 2017 году в РФ будут происходить очень интересные события, но они обернутся для страны по-разному. В этой ситуации Украина будет уже в более выгодном положении, поскольку она является независимым государством.
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