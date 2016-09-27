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НАТО вимагає в Росії присмирити Асада

НАТО вимагає в Росії присмирити Асада
Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, на саміті в Братиславі закликав Російську Федерацію докласти всіх можливих зусиль аби припинити насильство в оточеному сирійськими урядовими військами місті Алеппо, - про це replyua.net інформує з посиланням на портал «Радіо Свобода».

Так, за словами Столтенберга, жахлива атака на місто стала потрясінням для кожного з членів НАТО. Так же само неприйнятним є знищення гуманітарної колони, яка перевозила харчі та медикаменти до Алеппо. Генсек вважає, що йдеться про кричуще порушення норм міжнародного права, проте не полишає надії знайти дипломатичні та політичні шляхи врегулювання конфлікту. Також НАТО ставить перед Російською Федерацією чітку мету: використати всі важелі впливу на президента Сирії Башара аль-Асада, які вона має, задля того, аби припинити насилля і нарешті доставити гуманітарну допомогу до Алеппо.

Нагадаємо, близько двохсот п’ятдесяти тисяч мирних мешканців наразі заблоковані в Алеппо. Урядові війська блокують доставку необхідних продуктів харчування, води та медикаментів до міста, здійснюючи постійні і жорстокі бомбардування цієї території.

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