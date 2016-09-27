Росія стрімко поринає в Середньовіччя

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Очільник Російської православної церкви Патріарх Кирило (Гундяєв) підписав звернення, в якому закликає до повної заборони абортів – про це replyua.net інформує з посиланням на портал Лента.ру.Так, сьогодні, двадцять сьомого вересня 2016 року, на офіційному сайті патріархії було оприлюднено відповідне звернення, у якому глава РПЦ підтримує рішення щодо повної заборони як хірургічного, так і медикаментозного переривання вагітності. Крім того, російське духовенство виступає також за усунення з ринку лікарських препаратів протизаплідних препаратів абортивної дії. Підписанти звернення також рішуче виступають проти розвитку репродуктивних технологій. До кого саме адресоване це звернення, наразі не уточнюється, проте високою є імовірність того, що таким чином церква доносить свою позицію до російських політиків.Під документом поставили свої підписи члени та активісти громадського руху «За життя» і рух православних добровольців. Нагадаємо, російська православна церква піднімає ініціативу щодо заборони абортів вже досить тривалий час. Так, у січні минулого року відповідні думки Патріарх Кирило озвучив на засіданні Державної Думи Російської Федерації.