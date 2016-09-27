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Експерт розповів як Україна і Росія «грають в неповноцінності»

Експерт розповів як Україна і Росія «грають в неповноцінності»
Політичний оглядач та публіцист Назарій Заноз пояснив з точки зору колективної психології, що саме лежить в основі українсько-російської війни, - про це replyua.net інформує на основі матеріалів порталу «Радіо Свобода».

Так, за словами оглядача, обидві нації – як українська, так і російська, страждають низкою «комплексів неповноцінності». Сторонній оглядач може зазначити, що Росія явно не виглядає державою з комплексом неповноцінності – зверхня та агресивна її поведінка на міжнародній арені повністю цю тезу заперечує. Тим не менш, це ніщо інше, як механізм компенсації, тому неповноцінність або меншовартість притаманна обом народам. Причини, знову ж таки, у кожної нації різні. Для України ними послугували роки приниженого становища окупованого і поневоленого народу, коли все українське називалось немодним та архаїчним. Для Росії такою «пологовою травмою» стала відсутність «належної уваги» з боку інших держав. Росіянам постійно здається, що їх не сприймають серйозно в світі, що вони не отримують належної поваги – і тому вони намагаються цю повагу отримати через брязкання зброєю.

Тим більше Росію, яка наразі може похвалитись лише рейковими перемогами (згадаємо хоча б допінгові скандали в спорті) дратують перемоги інших колишніх «союзних республік» - їй здається, що таким чином у неї віднімають заслужену увагу. Особливо болісно сприймається Україна, дрейф якої у бік західної парадигми цінностей позбавляє Росію історичного ґрунту у вигляді зв’язку з Київською Руссю.

За словами експерта, на цьому полі Україні перемогти набагато легше – бо пригноблені в минулому народи швидше знаходять свої ідентичність, ніж колишні імперії. Головне, не вдатись до перекручувань – адже тоді не довго і до ментального перетворення на Росію. А на площині «пробивання дна» нашому північному сусіду вже давно немає рівних.

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Важное за день
27 сен 2016
7804

Пономарь: главная новость этого дня

На календаре вторник очень насыщенной недели, и сегодня новостей совсем немного, но есть одна, которая очень важна для Украины. Как информирует replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке пишет


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