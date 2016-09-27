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Поклонская увольняется с должности «прокурора»

Поклонская увольняется с должности «прокурора»
Наталья Поклонская, «прокурор» аннексированного Крыма, сегодня утром написала заявление на увольнение. Как передает replyua.net, Поклонская дала небольшое интервью российским РИА. Новости и заявила, что вынуждена оставить должность «прокурора», поскольку теперь она является депутатом Госдумы и больше не может выполнять обязанности на посту «прокурора».

По словам Поклонской, она направила заявление в Генпрокуратуру России и ждет ответа. «Поскольку на выборах в Госдуму я была избрана депутатом, мои полномочия в должности прокурора заканчиваются, и меня освободят от занимаемой должности. Теперь с поста прокурора Крыма я перехожу на выборную должность, но стаж, как прокурора, сохранится, однако я буду работать теперь только депутатом», процитировали РИА. Новости Поклонскую.

Напомним, что ранее стало известно о том, какие функции Поклонская будет выполнять в Госдуме. Президент России поручил «прокурору» контролировать строительство дороги расход государственных средств, кроме того, на Поклонскую возложили ответственность за реставрацию памятников. Впрочем, большинство западных стран не признали выборы в Крыму, и Поклонская будет нелегитимным депутатом.

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