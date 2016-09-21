Сотник выяснил, что россияне думают о выборах в Госдуму (ВИДЕО)

Корреспондент «Sotnik TV» провел опрос москвичей о том, ходили ли они на выборы и что они думают об их итогах. Александр Сотник, как известно, со вчерашнего дня находится в Грузии, однако продолжает принимать участие в деятельности канала дистанционно – об этом передает replyua.net.
Журналист сообщает, что большинство опрошенных заявили, что не ходили на выборы, так как в этот день занимались своими обычными делами. По их мнению, участие в этом мероприятии бессмысленно – все было предрешено заранее. Мужчина преклонного возраста заявил, что в выборах участвовал, и их результатами доволен, а на вопрос о причинах низкой явки добавил: «Я думаю, что большинство не пришло на выборы потому, что полагают, что их голос ничего не решает. Результат голосования был известен заранее – все думали, что так оно и произойдет, поэтому и не пошли».
На вопрос об отношении к результатам выборов женщина заявила: «Я полагают, что явка в Москве и Санкт-Петербурге является очень низкой, поэтому и партиям, и властям нужно думать над этой проблемой». Также она объяснила, что причиной низкой явки является «оторванность» политических партий от народа: «Партии говорят перед выборами то, что люди хотят услышать, однако потом не выполняют своих обещаний. А чтобы понять, чего они действительно стоят, нужно либо быть хорошим журналистом, либо сутками искать информацию в Интернет».
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