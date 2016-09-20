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Росіяни придумали нову брехню аби зняти з себе відповідальність за МН-17

Росіяни придумали нову брехню аби зняти з себе відповідальність за МН-17
Група журналістів, скоординована порталом «Сегодня.ру», вигадала нові «аргументи», які буцімто свідчать про неправдивість висновків міжнародного розслідування катастрофи рейсу МН-17, проведеного групою Bellingcat, - про це replyua.net інформує з посиланням на ресурс Лента.ру.

Так, російські волонтери «з’ясували», що звіт Bellingcat базується на сфальсифікованій фотографії вивозу російського «Бука» з Донецька. За їх словами, фото піддавалось монтажу, а на двох світлинах, які зображають «Буки», зображено різні автомобілі. Крім того, росіяни у своєму горе-розслідуванні посилаються на вигаданий ними ж наказ про перебазування сто п’ятдесят шостого зенітно-ракетного полку ППО збройних сил України в район села Зарощинське, звідки відбувався пуск ракети. Нагадаємо, кілька тижнів тому цей «шедевр» російської пропаганди вже було розвінчано користувачами соціальних мереж.

Загалом, нові спроби росіян виправдати загибель майже трьохсот пасажирів рейсу МН-17 можуть переконати виключно внутрішнього споживача інформації. Міжнародна спільнота вже давно їм не довіряє і має намір влаштувати реальні судові слухання, які виявлять справжнього винуватця трагедії.

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