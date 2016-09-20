Дипломат: Путин изменит риторику

Путинский курс не претерпит никаких изменений, однако внешнеполитическая риторика российского президента смягчится в самое ближайшее время. Как информирует replyua.net со ссылкой на Обозреватель, такое мнение высказал Александр Хара. По словам эксперта «Майдана иностранных дел» и известного в Украине дипломата, после выборов в РФ не стоит ожидать, что курс Путина может как-то измениться.
Он останется прежним, отмечает Хара, и внешнеполитическая философия российского президента, а также его окружения, была сформирована давно. Однако, уверен дипломат, изменения претерпит путинская риторика, и она должна смягчиться, поскольку сейчас Кремль стремится восстановить нормальные отношения с западными странами. Также дипломат добавил, что Путин будет пытаться нормализовать отношения с Соединенными Штатами и другими западными государствами только с одной целью – чтобы лидеры Запада отменили антироссийские санкции, однако Путин не собирается менять агрессивную политику в отношении Украины, и продолжит оказывать давление.
Напомним, что сразу после окончания выборов в России президент Путин выступил с речью и заявил о том, что Россия намерена вести новую внешнюю политику.
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